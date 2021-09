Salah lõi juubelivärava, Liverpool kokku kolm, aga võidust jäädi ikkagi ilma

Kuue mänguga 14 punkti kogunud Liverpool on Premier League'i liider, üks punkti vähem on Manchester Cityl, Londoni Chelseal, Manchester Unitedil ja Evertonil. Neist kõigist võib esmaspäeval mööda minna Brighton & Hove Albion, kellel on Crystal Palace'iga kohtumist viie mänguga 12 punkti.