VIDEO | Tallinnas esitleti Tokyosse sõitvat Eesti paraolümpiakoondist

“Nüüd on teie aeg, parasportlased, nüüd on aeg paraolümpiamängudeks, mis on sama olulised kui olümpiamängud.” Jaapani suursaadik hr Hajime Kitaoka lisas: “Olümpia- ja paraolümpiamängude võõrustajamaa esindajana Eestis on mul äärmiselt hea meel kohtuda kõigi Eesti parasportlastega, kes on valmis minema Jaapanisse. Seda just nüüd kui Eesti ja Jaapan tähistavad 100 aastat sõprust.”