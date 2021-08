FOTOD | Tokyo paraolümpiamängude avamisel oli kolm tulesüütajat, Eesti lippu kandis Robin Liksor

Suurejooneline avasõu kulmineerus traditsioonilise tulesüütamisega. Kui suveolümpiamängude viimaseks tõrvikukandjaks ja tulesüütajaks oli tennisist Naomi Osaka, siis paraolümpial läks see auväärne roll jagamisele kolme sportlase vahel.

Nagu eelmisel kuul suveolümpial, said ka täna olümpiastaadionil tõrvikud kanda erinevad Jaapani spordisangarid ja eesliinitöötajad, teiste seas näiteks 1964. aasta Tokyo paraolümpia lauatennise tšempion Masahiko Takeuchi ja 15-kordne paraolümpia ujumismeister Mayumi Narita.





Kogu tõrvikurongkäigu jooksul läbi Jaapani said tõrvikut hoida 1070 erinevat inimest.

Suur roll oli paraolümpiamängude avamisel kohalikul popp- ja rokkmuusikal. Nii näiteks esines Jaapani kuulsaim kitarrist Tomayasu Hotei, kelle käe läbi valmis ka Quentin Tarantino action-filmi Kill Bill Volume 1 teemalugu "Battle Without Honor or Humanity". Hotei on esinenud ka 1996. aasta Atlanta olümpia lõputseremoonial. Tokyo paraolümpia jaoks kirjutas ta kaks laulu.