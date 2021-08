GUNNAR LEHESTE | Minu olümpia TOP 3: vaikiv sportlane, vaimustus kujundujumisest ja loomulikult „see päev”

Et stardiajaks ehk 6.45-ks Odaiba Marine Park'i jõuda, tuli äratuskell panna helisema 4.45-ks ja takso hotelli kutsuda 5.00-ks. Ilm tol hommikul oli juba kurjakuulutav. Seni ainult lauspäikest nautinuna sain esimest korda tunda Jaapani troopilist vihma, mis oli mõnus vaheldus. Tänagi on sarnane ilm. Lubatakse troopilist tormi.

Kivioja jäi paraku ujumisdistantsil viimaste sekka ja pidi rattadistantsil katkestama, sest liidrid olid ta ringiga kätte saanud. Eesti olümpiakomitee pressiatašee oli lubanud, et kõik sportlased sõltumata lõppkohast tulevad intervjuutsoonist läbi ja nii me Õhtulehe, Postimehe ja ERR-i kolleegidega teda ootama hakkasime.





Ootamine venis kahetunniseks, mille jooksul nägime ära nii olümpiavõitja finiši (Flora Duffy Bermudalt), enamus lõpetajate intervjuud kui ka selle, kuidas intervjuutsooni kokku pakitakse. Vihma ja tuule käes oma katkestanud sportlast ootavad leheneegrid olid lõpuks juba ise omaette vaatamisväärsus. Meid pildistati, meile tunti kaasa.

Kuigi areeni mänedžer, vabatahtlikud, Kivioja treener ja EOK pressiatašee kinnitasid meile korduvalt, et Kivioja otsimisega tegeletakse ning hiljem seda, et ta ei soovi intervjuud anda, nimetas Kaidi ise vahejuhtumit suureks arusaamatuseks ja palus ajakirjanike käest vabandust. Mis seal ikka... Võtsime vabanduse vastu ja lähme eluga edasi. Kaidi on ikkagi hetkel meie ainus olümpiatriatleet ja väärib suurt tunnustust, et üldse nii kaugele on jõudnud! Aga suur küsimärk ripub kogu selle päeva ja nende ootamisele kulunud tundide kohal siiamaani.