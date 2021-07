DELFI TOKYOS | Kivioja palus ajakirjanikelt vabandust ja selgitas tänast ebaõnnestumist

Kivioja edastas oma kommentaarid Eesti Olümpiakomitee ametnike vahendusel. Eesti ajakirjanike ette ta võistluspaigas ei ilmunud, kuigi teda oodati intervjuude tsoonis katkestamise hetkest alates kaks tundi ning otsiti mööda sportlaste ala taga nii treeneri, vabatahtlike kui ka kohalike pressiametnike poolt. Treener Paulo Sousa ja EOK vahendusel edastati ajakirjanikele, et Kivioja ei tunne end hästi ja ei soovi välja rääkima tulla.

Kivioja sõnul on aga juhtunud arusaamatus. „Ma ei jooksnud kellegi ees ära. Palun väga vabandust nende ajakirjanike ees, kes mind ootasid. Kui meid raja pealt maha võeti, pidime ootama, kuni võistlus läbi saab, ja siis meid viidi autoga sportlaste alale. Ma ei käinud läbi intervjuualalt, sest ma ei teadnud, et keegi mind ootab. Minu treener saadi kätte, et kommentaar anda. Palun vabandust. Muidugi ma olen pettunud, aga kommentaari peab ikkagi andma,” selgitas 28-aastane rakverelanna.

Küsimusele, mis siis 1,5 km ujumisdistantsil ikkagi juhtus, et ta viimasena veest väljus, vastas Kivioja: „Sellele on raske vastata, mis täpselt juhtus. Kuskil 800-900 meetri peal olin veel grupiga kontaktis, aga siis läks tempo veel rohkem üles ja ma ei suutnud sellega kaasa minna. Kui vahe tekkis, siis see lihtsalt kärises. Mul polnud enam midagi teha, et seda tagasi teha. Rattas olid tingimused niivõrd rasked, et tuulega üksi võidelda oli väga raske. Kahjuks oli täna väga suur ebaõnnestumine. Ma tõesti võitlesin lõpuni. Muidugi olen väga pettunud, aga loodetavasti saan sellest kiiresti üle ja liigume edasi.”