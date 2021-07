DELFI TOKYOS | Taevas polnud armuline. Epp Mäe sai Tokyos loosiga ülirasked vastased

Tabelisse paigutati maailma edetabeli neli paremat naismaadlejat, Mäe oli viies. „Turniire oli vähe ja tabel ei peegelda tegelikku seisu,” kommenteeris Mäe, kes olla enda sõnul elu parimas vormis. Aga supervormi on finaali jõudmiseks vaja, sest vastased on karmid.

Esimeses ringis läheb Mäe kokku Rio de Janeiro olümpia üllatusvõitja kanadalanna Erica Wiebega, kes võitis ka 2018. aasta MM-il pronksi, kusjuures medalimatšis alistas ta just Mäe 4 : 0.

Kui meie piiga esimesest vastasest jagu saab, tuleb talle eeldatavasti vastu Jaapani maadleja Hiroe Minagawa, kes võitis viimasel, 2019. aasta MM-il hõbeda ja kahel eelneval MM-il pronksi. Ja just 2017. aasta pronksimatšis oli Minagawa üle Mäest 6 : 0.

Marzaljuk on võitnud kümme tiitlivõistluste medalit, viimati kulla 2019. aasta Euroopa mängudel ja seal alistas ta poolfinaalis hiljem pronksi võitnud Mäe 5 : 3.

Tõe huvides tuleb öelda, et Mäe on oma vastaseid ka võitnud, seega on kaardid lahtised. Homme selgitatakse Tokyos välja finalistid ja ülehomme mängitakse välja medalid.