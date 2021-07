DELFI TOKYOS | Simple Sessioni ja X-Mängude veteran Daniel Dhers ajaloolisest hetkest: ma pole veel nutnud, aga tean, et see võib juhtuda

Mul on lihtsalt nii hea meel olümpiamängudel olla. Ma ei oleks kunagi arvanud, et ma seda oma sportlaskarjääri jooksul teha saan. Olen super elevil selle pärast, mida see sellele spordialale tähendab - see aitab meil ainult kasvada. Sellepärast ma naeratasingi. Tean, et kogu Venezuela vaatab - nad on mind tohutult toetanud. Ma tegelen väga teistsuguse spordiga. Ma ei mängi jalgpalli ega pesapalli, mis on kuulsad spordialad. Ma sõidab BMX freestyle'i. Olen siin, kõige suuremal sõul!

Dhers tõdes, et jäi oma tänase etteastega väga rahule, kuid homseks on tal veel piisavalt trikke varuks. "Tegin umbes 60-70 protsenti oma trikkidest. On veel hulk asju, mida ma homme võiks teha. Ma valmistusin olümpiaks kõvasti. See ei ole minu jaoks mingi suvaline võistlus. Tulin siia andma oma parimat," sõnas ta.

Delfi püüdis pärast eelvõistlust kinni Daniel Dhersi, kellega oleme Tallinnas juttu ajanud varemgi. Vaata näiteks videot siit ! Vanameister oli tuttavat nägu nähes väga üllatunud ning avaldas, et plaanib juba paari kuu pärast taas Eestisse tulla. Ühtlasi peab ta Tallinna külje all asuvat "Spot of Tallinn" ekstreemspordikeskust parimaks treeningpargiks Euroopas.

Nutsid ka natuke?

Ma ei ole veel nutnud, aga ma tean, et see potentsiaal on olemas. Eks me näe homme, kui kõik on tehtud. Väga emotsionaalne on siin olla küll! Mida see mulle, mu perele ja riigile tähendab... Eriti peale eelmisel aastal maailmas juhtunut. Ma tean, kui tähtis see on. Üritan jääda rahulikuks, lasta seriinil kehasse voolata. Ilmselt nutame pärast homseid sõite, naerame, teeme kõike....

Kas sa oled saanud aega mõelda kõigele sellele, mida sa BMX-i kogukonna jaoks oled teinud ja kuhu te tänaseks välja olete jõudnud?

Ma pole sellele väga palju mõelnud. Aga ma nägin kümne aasta tagust videot, milles küsiti minult, mida ma taga ajan. Ma ütlesin "kestvust". See postitati eile ja ma mõtlesin: "Kuule, ma saavutasingi selle!" Sellest on kümme aastat möödas ja juba siis olin ma 13 aastat rattaga sõitnud. Võitsin oma esimese profivõistluse 2005. aastal. On 2021 ja ma olen ikka siin, annan neile lahingut. Jah, ma olen rahul, et ma selle pikaealisuse saavutasin. Tean, et see pole veel läbi.





Jäid sa oma tänaste sõitudega rahule?

Olen väga rahul. Näen veel potentsiaali arenguks, mis on alati hea. Nägin oma kaasvõistlejaid ja seda, mida nad teevad. Nende trikke teades on mul natuke parem oma strateegiat planeerida. Tean, et see on nende jaoks sama - nad ei ürita tulega võidelda. Aga me oleme siin, olümpiamängudel, kus pole ruumi end tagasi hoida. All in - las parim mees võidab!

Kas sa läksid täna all in või on sul veel trikke varrukas peidus?

Ei, täna ma ei läinud all in. Tegin umbes 60-70 protsenti oma trikkidest. On veel hulk asju, mida ma homme võiks teha. Valmistusin olümpiaks kõvasti. See ei ole minu jaoks mingi suvaline võistlus. Tulin siia andma oma parimat. Kui hoian oma sõidu stabiilsena, võin kõik oma asjad ära teha.

Mis sa sellest pargist ja siinsetest tingimustest arvad?