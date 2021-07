Suvine Simple Session on sel aastal eksklusiivsem kui kunagi varem

Endise Põhjala kummikuvabriku vallutavad augusti magusaimal nädalavahetusel 64 maailma parimat BMX-ratturit ja rulasõitjat. Kuna Simple Session on tugev Eesti visiitkaart maailma ekstreemsportlaste ja noorte seas, saab festival avapaugu just meie taasiseseisvumise 30. aastapäeval, 20. augustil.

"Mul on hea meel, et saame tuua Simple Sessioni tagasi oma nooruslike juurte ja kahe suvise spordiala tuuma juurde – peaaegu tänavatele. Põhjala oma tänavakultuuri võbe ja kogukonna kohtumispaigana toob rula ja BMXi inimestele lähemale ja on piiratud kohtade arvu tõttu erilisem kui varasematel aastatel Saku Suurhallis," ütles pressiteate vahendusel sündmuse korraldaja Risto Kalmre.

Ürituse teevad eksklusiivseks suvine toimumisaeg, uus asukoht ja piiratud kohtade arv. Fakt, et BMX ja rulasõit on sellest aastast ka Tokyo Olümpiamängude kavas, teeb Eestis toimuva festivali ligitõmbavaks ka seetõttu, et korraldajad on kutsunud Simple Sessionile ka mõned värsked olümpiadebütandid.