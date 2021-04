Kelly Sildaru taastusravi kulgeb oodatust paremini ja see lubab teha tulevikuks lisaplaane

2017. aastal vasaku põlve ristatisidet vigastanud Kelly Sildaru kukkus tänavuste X-Mängude Big Airi hüpete soojendusel nii õnnetult, et sama põlv sai taas trauma. Sel korral tuvastati eesmise ristatisideme venitus, mis nõudis siiski õnneks kolm korda lühemat taastumisaega kui eelmine vigastus. „Tagasilööke ei ole olnud, kõik on seni väga positiivselt sujunud. Sel nädalal tehakse veel üks MRT, et põlve täpne seis üle vaadata, kuid praeguseks on tunne juba hea,” tunnistas Sildaru, et praegu on kõik kulgenud väga hästi. Seega peab ta vaikselt plaani ka oma tiimi suurendada.