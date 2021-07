BC Kalev/Cramo tagaliinis võtab koha sisse ameeriklane Silas Melson

Peatreener Štelmahers sõnas uue täienduse kohta, et neil on hea meel, et Silas oma tiimi saadi. "Me usume, et temast saab tiimi jaoks oluline jõud. Teame, et Silas suudab skoori teha ja kaitses mängida. Kui ta kohale jõuab, siis saame täpsemalt teada ka tema isiksuseomaduste kohta. Loodetavasti teeb ta võistkonda paremaks ning on suurepärane meeskonnakaaslane," sõnas peatreener.