INTERVJUU | Janari Jõesaar: kahe meeskonna vahel oli klassivahe

Jõesaare arvates sai tänase mänguga rahule jääda. "Meeskonna energia oli hea. Me ei tulnud siia mütsiga lööma, et kõik mängisid oma minutid hästi välja. Treener ütles, et me polnud kaitses nii agressiivsed kui ta tahtis, aga üldkokkuvõttes mängisime päris hästi," kiitis Jõesaar tiimi tänast esitust.