BC Kalev/Cramo täiendas ridu Saksamaa kõrgliigas pallinud ameeriklasega

Kalev/Cramo abitreener Akselis Vairogs sõnas Murphy iseloomustuseks: “Tema näol on tegemist väga energilise mängijaga, kellest saab üks meie põhi pikk. Ta jaksab hüpata ja on liikuv ning suudab hästi katete järel korvi alla pöörata. Tal on all kogemused headest liigadest ning saame näha, kuidas ta VTB Ühisliiga tasemele reageerib.”