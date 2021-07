BLOGI JA FOTOD | Haamer ja Minkovski hüppasid kodusel EM-il lõppvõistlusele, kettaheites jäeti Harting rekordist ilma

„Mul on viimasel ajal palju tehnilisi vigu olnud,” nentis Sakson, kelle seeria oli täna X, 51.16, 53.44. „Eks ma üritasin, aga kahjuks ei tulnud välja. Pigem ma tänase võistlusega rahul ei ole, eesmärk oli ikka finaali saada ja siis edasi vaadata. Üks proovikatse oli 55 meetrit, see tõstis küll tuju, aga nüüd on jälle mott maas kahjuks. Võib-olla olen pikast hooajast natuke väsinud ka, see algas ju juba jaanuarist, sest saati väga puhkust pole olnud. Mingi aeg läks jube hästi, tehnika läks ka üha paremaks, proovikatsetel heitsin USA-s ka 60 meetrit, aga nüüd lõpus on tehniliselt kõik metsa läinud. Ma ei oska öelda miks, võib-olla just seepärast, et suur väsimus on sees. Nii kettaheites kui ka kuulitõukes on mul sama tehniline viga – vasak jalg jääb ette blokki ja siis ma ei saa läbi puusast lüüa.”