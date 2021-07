Üllataja Minkovski: kaugushüpe sobib mulle vaimselt paremini kui sprint

„Tegelikult ma pole kaugust sel suvel üldse palju hüpanud,” rääkis Minkovski, kes isiklike rekordite võrdluse põhjal poleks pidanud edasi pääsema. „See on selline idee, millega alustasin talvel, nüüd proovin iga võistlusega õppida juurde. Tunnen, et varu on veel oluliselt. Finaali pääsemine oli minu jaoks väike üllatus ja samas minu jaoks võimalus end jälle tõestada ja edasi areneda. Sest siin võistelda on hoopis teistsugune tunne, kui kuskil välismaal võistelda. See lisaadrenaliinilaks, mis siit saab – see on uskumatult hea!”