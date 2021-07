Napilt lõppvõistluse ukse taha jäänud Lilian Turban: ma pole üldse pettunud, pigem tänulik

See sama kõrgus oleks viinud ta lõppvõistlusele, kuid eestlannale said saatuslikuks mahaaetud katsed – 1.73 ja 1.78 ületamiseks vajas ta kolme hüpet.

„Nagu me juba eelmistest tiitlivõistlustest teame, ma olengi selline kolmandate katsete hüppaja,” kommenteeris talvel sise-EM-il palju hüppeid teinud ja 1.87-ni välja jõudnud Turban. „Natuke ligadi-logadi oli täna jah, olen sel hooajal üsna vähe võistelda saanud. Tegelikult ma olen üsna rahul selle 1.78-ga, see on mul selle hooaja keskmine tulemus, ütleksin, et tegin selle hooaja mõistes enda tulemuse ära.”

Suve alguses vigastas Turban tagareit ja seetõttu pole ta välishooajal väga palju võistelda saanud. „Selliseid teravuse trenne olen saanud vähem teha ja seetõttu olen hüpanud vähem,” rääkis Erki Noole käe all harjutav Turban. „Ma ei ole üldse pettunud, pigem tänulik, et sain üldse siin võistelda, see õhkkond ja emotsioon on ikka väga vinged! Kodusel areenil on väga-väga äge võistelda, olen ülitänulik, et sain selle võimaluse.”