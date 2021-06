Rally Estonia tutvustab maailmale Kalevipoja tegevuspaika, üks uutest katsetest võib kaardilugejad päris segadusse ajada

Mustvee katsele jääb ka vaatemänguline Põrgupõhja vaatamisala, mida tutvustas lähemalt Rally Estonia kommertsralli juht Tarmo Hõbe: "Kuna kõikidest katsetest toodetakse ülemaailmne teleülekanne läbi telekanalite ja WRC All Live'i, siis oleme koostöös EAS-i ja erinevate piirkondlike turismiarenduskeskustega otsinud võimalusi, kuidas Eestit võimalikult atraktiivselt tutvustada. Üks lahendus, mis Jõgeva turismiarenduskeskuse poolt on välja töötatud, on Mustvee katsel Põrgupõhja pealtvaatamisala. Kõik me teame, et kogu see Kääpa ja Mustvee kant on Kalevipoja eeposest tuntud kohad. Läbi Eestis toimuva WRC etapi soovime Eesti kultuuripärandit ja ajalugu tutvustada kõigile kohale jõudval atraktiivsel moel. See on kohe kiiruskatse vahetus läheduses. Siit saavad pealtvaatajad siirduda oma pealtvaatamisalale. Kõik pealtvaatajad, kes seda pealtvaatamisala külastavad, saavad kindlasti ägeda emotsiooni."

Mustvee katsest (laupäeval SS11 ja SS15) rääkides märkis Aava, et tegu on laiema ja aeglasema teega, mis Otepääst väga palju ei erine. Kuid väikseid erinevusi siiski on. "Tee on seal kupli kujuline ja kraavidega, kalda muutustega, väga palju sõitmist on ka männimetsas. Selline teistmoodi ümbrus, mis kindlasti ei saa sõitjatele lihtne olema. Laupäeva hommik ja laupäev üldse saab olema väga keeruline - selle ralli murdepunkt võib olla just seal," sõnas Aava.

"Kõigile on teada tuntud, et Rally Estonia teed on keskmise laiusega, keskmisest kiiremad, hüpetega. Eelmisel aastal saime jällegi natuke sugeda nende hüpete arvude pärast. Nüüd otsustasimegi minna uutele katsetele uutesse piirkondadesse."

"Meie fookus oli sel aastal minna uutele katsetele ja logistiliselt uutesse piirkondadesse. Oleme läinud Tartust põhja poole Mustvee ja Peipsiääre valda. Võin öelda, et seal valdades on ka ühed huvitavamad katsed. Ma ei taha öelda, et traditsioonilised katsed oleks halvad, aga neid kõik teavad ja tunnetavad. Sealt leiame aga midagi uut, mis võiks tuua rallisse sportlikku muutust," ütles Aava tänasel pressikonverentsil.

Ralli 11. ja 15. kiiruskatsena sõidetakse üle 24 km pikk Peipsiääre katse, mis Aava hinnangul on üks ralli keerulisemaid: "Seal on hästi palju elemente. Alustame Selgise karjäärist, siis läheme kiirele osale, mis lõpeb väga täpse ja tehnilise pidurdamisega, sealt hästi keerulise kitsa osa peale, siis asfaldile, siis on üle kümne kilomeetri kohati võsametsas, mis on nagu tunnel - üsna kiire minek kraavide vahel, seal on kilomeetrite kaupa selline tunne, et oled kogu aeg ühes ja samas kohas. Ka kaardilugejal on päris keeruline tajuda, kus ta on. Kuna katsel on pikkust natuke üle 24 kilomeetri, siis mina panen küll panused, et selle katse pealt tõmmatakse päris olulised vahed sisse."

Punktikatse ERM-i ümbruses

Ralli lõpeb pühapäeval punktikatsega hooldusala ja ralli keskuse ehk Eesti Rahva Muuseumi ümbruses. Sama katset sõidetakse ka neljapäeva õhtul peale avatseremooniat. "Ta on väga sarnane sellele, mida eelmisel aastal nähti esimesel katsel. Majoraadi pargis oli ca 1,4-kilomeetrine lõik. Nüüd oleme seda vanale Raadi lennuväljale pikendanud. Ja see katse on natuke üle 6,5 km pikk," tutvustas Aava.

"Kui paljudele tundub, et lennuväljal pole võimalik ägedat katset teha, siis ma julgen kinnitada, et on küll. Just tänu sellele, et seal on Vene sõjaväe aegsed kaponiirid ja see maastik on päris huvitav. Katse algus on lihtsam, aga sealt edasi läheb järjest keerulisemaks. Majoraadi pargile ja sellele piirkonnale on hästi omased veesilmad, väiksed kraavid ja maakivid. Kui osad sõitjad arvavad, et see on lihtne katse, kus võit ära noppida, siis kindlasti mitte. Pinnasega teeme ka sedavõrd tööd, et ma loodan, et kui ilm hoiab, siis ei tohiks väga palju olla vahet, kas starditakse punktikatsele eest- või tagantpoolt. Soov on, et kõigil oleks võimalik sealt punkte noppida ja ralli oleks kuni lõpuni hästi huvitav."

Aava lisas, et punktikatseteks ehitatavad teed jäävad ka edaspidi spordi- ja vaba aja rajatisena kasutusse: "Lisaks auto- ja mootorispordina on seda võimalik kasutada jalgrattaga sõitmiseks, jooksmiseks ja erinevateks muudeks tegevusteks. See on väga kihvt algatus. Suur tänu Tartu vallale, kes on väga palju kaasa aidanud, et see on üldse reaalsuseks saamas!"