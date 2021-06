Rally Estonial pääseb publik taaskord nii hooldusalasse kui stardi- ja finišipoodiumile

WRC Rally Estonia kommertsdirektori Tarmo Hõbe sõnul on publiku pääs hooldusalale väga tugev sõnum. „Rally Estonia on esimene WRC etapp peale eelmise aasta Mehhiko rallit, kus publik pääseb hooldusalasse ning neljapäeva õhtul avashowle ja stardipoodiumile ning pühapäeval finišipoodiumile, mis saab seekord ühtlasi olema ka power stage poodium. See on suur samm ka WRC Promootori ja FIA jaoks, sest see on märk normaalsusesse tagasi liikumise kohta.