DELFI BELGIAS | Võrkpallikoondis teenis 72 000 eurot. Kas mängijaid ka premeeritakse?

„Võistkonnale hindeks tugev neli,” hindas Pevkur. „Poolfinaalis oli meil juba pulgakomm korraks suus. Pronksimäng oli tahtejõu küsimus – kumb meeskond rohkem tahab? Me tahtsime rohkem ja pidasime vastu. Mulle sisendas nähtu EM-iks optimist, kaheksast mängust seitse võitu, Belgiaga mängisime 3:2, 3:1, 3:0, Türgiga oli väga tihe mäng. Kõige rohkem meeldib, et meeskonnal on tagasi mõnus voolavus. Silmaga kõige rohkem nähtav muutus on toimunud servil.”

Heaks uudiseks on see, et valitsus on andnud loa Tallinnas toimuva EM-finaalturniiri alagrupimängudes Saku suurhall välja müüa. „Praegu põhimõtteliselt võime müüa kuni 6000 piletit, aga nii palju kohti EM-i ajal saalis ei olegi. Maksimum 5000 saame müüa, jämedalt pool on müüdud, kui keegi tahab veel EM-iks piletit saada, peab hakkama varsti kiirustama.”

Eesti koondis teenis kolmanda koha ja alagrupiturniiril saadud võitude eest kokku auhinnaraha 72 000 eurot. Pevkur märkis, et koondise eelarve on oluliselt suurem („Isegi kodune turniir maksis rohkem.”), aga kinnitas, et mängijad saavad premeeritud. „Juhatuses arutasime põhimõtted läbi. On selge, et poisid saavad premeeritud, iga kord on saanud, kui midagi on sõrmede vahele jäänud, ka seekord on nii, see on igati loogiline,” kinnitas Pevkur.