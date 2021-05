FIA rallidirektor: isegi kui WRC-autode võimsus väheneb, pole see oluline

Kuna WRC-sari võtab kasutusele ka säästva kütuse, on mõned eksperdid juba muret avaldanud, et see võib mootorite eluiga lühendada ja masinate jõudlust vähendada.

Matton vastas sellele kriitikale: "Ma ei taha selle kohta rohkem öelda, kui et iga kord, kui me midagi tutvustame, hakkavad mõned inimesed kaeblema. Nenende inimeste suhtumine on vale. See on positiivne uudis. Nad mõtlevad masinate jõudluse peale, aga me ei mõtle sellele. Otsime produkti, mida autotootjad saaksid tööriistana kasutada. Meil on kütuse näol toode, mis näitab ühiskonnale õiget teed ja ma võin öelda, et puhas jõudlus meid ei huvita. Isegi kui kaotame sellega [kütusega] natuke jõudlust, pole see oluline."