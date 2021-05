Neuville ja Sordo lubavad Portugali rallil kõva lahingu anda

"Portugali ralli on alati olnud hooaja üks tipphetki, sest atmosfäär on seal eriti hämmastav. Kuulsat Fafe kiiruskatset võib jälgida kuni 100 000 inimest. Ees ootab suurt väljakutset pakkuv pikk võistlus. Lõpuks on finišis ainult üks võitja. Peame olema tipus ja end kõrges konkurentsis hoidma," kommenteeris Neuville Hyundai pressiteate vahendusel.

"See võistlus on minu jaoks väga eriline, kuna oleme Hispaaniale nii lähedal. Olen alati saanud arvukatelt fännidelt lisatõuke. Mulle väga meeldivad Portugali ralli kiiruskatsed, nii et seal on alati tore sõita. Tulemas on kindlasti huvitav nädalavahetus," sõnas Sordo.