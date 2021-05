VIDEO | Toyota testis Kesk-Soomes järgmise aasta mudelit. Metsas luuranud allikas: see on tõeliselt muljetavaldav

DirtFish.com raporteerib, et Toyota Jyväskyläs asuva baasi lähedal sai Toyota Gazoo Racingu järgmise aasta masinat katsetada Juho Hänninen.

"Ma vaatasin testi algusest peale ning oli ilmselge, et tiim kasutab kohe hübriidi. Suured õhukogujad auto külgedel olid selleks, et akusid jahutada," ütles portaali "oma mees metsas", nagu DirtFish oma anonüümseks jääda soovivat allikat nimetab.

"Auto ei peatunud korrakski. Olles lugenud, millised probleemid hübriidiga on olnud, ootasime, et peame pikka aega veetma ajalehte lugedes või telefoni jõllitades, kuid peaaegu kogu aeg võisid sa autot kuulda ja näha."

"Auto paistab väljast hea. Loomulikult on väga kiiretes kurvides auto kiirus veel problemaatiline aerodünaamika puudumise tõttu, aga seda täisvõimsusel sõitmas näha on tõeliselt muljetavaldav."

DirtFishi andmetel on Toyota hüübriid-WRC sõitnud juba ligemale 320 kilomeetrit (200 miili). Hübriidajami tarnija Compact Dynamics saatis testile ka kaks oma inimest. Saksamaa firma allikate sõnul jäid nad kahe testipäevaga positiivselt rahule ning tõdesid, et inseritöö mõttes on tehtud "tõelisi edusamme".