Kauri ja Jeetsiga Portugali MM-etapil samas klassiv võistlev jalgpalli tipptreener: tõenäoliselt jään rallil viimaseks

Villas-Boas osaleb rallil Citröen C3 Rally2 masinaga, mille valmistab ette meeskond Sport and You. Tema kaardilugejaks on Goncalo Magalhaes. Villas-Boas osaleb WRC3 klassis, kus löövad kaasa ka eestlased Egon Kaur - Silver Simm (VW Polo Rally2) ja Gregor Jeets - Andrus Toom (Škoda Fabia Rally2).

Kuidas jalgpallitreeneril ralliks valmistumine edeneb? "Me õpime jätkuvalt. Rallisport on väga erinev: see on keeruline ja kõik toimub kiiresti. See on suur väljakutse," sõnas portugallane WRC kodulehe vahendusel.

Villas-Boas on motospordi vastu tundnud huvi kogu elu. Tema kollektsioonist võib leida nii Dakari ralli võitnud autosid, erinevaid mootorrattaid kui ka klassikalisi autosid. Portugallase lemmiksõitja on kahekordne WRC maailmameister Miki Biasion.

"Minu esimene ametlik samm rallimaailmas oli, kui minu treeneritöö Hiinas lõppes ning ma seejärel 2018. aasta Dakari rallist osa võtsin," meenutas ta. "Paraku lõppes ralli minu jaoks esimesel katsel, sest murdsin ühel hüppel selja. Seejärel olen osalenud Marako rallil ning mõnel Portugali meistrivõistluste etapil."

Möödunud aastal pakkus meeskond Sports and You talle võimalust testida Citröen C3 masinat. Vahetult enne seda sai ta testida ka Toyota Hiluxi masinat, millega Villas-Boas Dakari rallil osales.

Villas-Boasi sõnul on temal ja ta lapsepõlvesõbral Magalhaesil aidanud ralliks valmistuda prantslasest rallisõitja Eric Camilli. "Meie esimesel rallieelsel testil olid meie legendis lihtsalt sõnad: vasak, parem, vasak, parem, parem, pikk parem. Nüüdseks oleme aga tutvunud Ericu süsteemiga, kus ta kasutab numbreid ning proovime sellega kohaneda," rääkis treener.

Portugallane ei usu, et suudab ralliässadele Portugali etapil otsest konkurenti pakkuda. Küll aga loodab ta nädalavahetuse lõpuks juba korralikke aegu näidata. "Kuna olen profispordis, on minu probleemiks konkurentsihimuline iseloom, mille tõttu ei taha ma viimaseks jääda. Tean, et tõenäoliselt jään viimaseks, aga tahan hästi esineda," muigas ta.

Oma põhitööst on Villas-Boas praegu vaba, sest tema teed läksid Prantsusmaa suurklubi Marseille Olympique'iga tänavu veebruaris lahku. Senise karjääri jooksul on ta juhendanud ka nimekaid klubisid nagu FC Porto, Peterburi Zenit, Tottenham Hotspur ja Londoni Chelsea.