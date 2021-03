Üle parda visatud kaardilugeja esitas Sebastien Loebile väljakutse: kui sul on munad olemas, lahku tiimist ja sõidame koos edasi

Loebile enam kui 20 aastat kaarti lugenud Elena ütles kolmapäeval, et kurja juur on siiski Prodrive. Ta kutsus Loebi Monte Carlo raadios üles võistkonda vahetama.

"Kui Sebil on munad ja ta kuuleb mind, siis palun, lahkume koos Prodrive'ist. Seb, ütle neile "Hüvasti rostbiif! (hüüdnimi, millega prantslased inglasi kutsuvad - A.K.)" Võtame väljakutse vastu ja leiame uue võistkonna. Ja näitame Prodrive'ile, et teame, kuidas võita. Mina sõidaks hea meelega Sebiga edasi, aga mitte selles tiimis," rääkis Elena.

Monacost pärit kaardilugeja toonitas, et tema ja Loebi läbisaamine on endiselt hea. "Ta hääl värises, kui ta teatas, et ma ei ole enam tema kaardilugeja. Ja pärast tegime videokõne ja võtsime mõne klaasi. Loebi-Elena sõprus ei ole lõppenud, see jääb igaveseks alles. Aga läksin närvi, kui mind üle parda visati," lausus ta.