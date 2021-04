Rakvere Tarva korvpallur andis positiivse dopinguproovi, mängija sai võistluskeelu

Eesti antidopingu ja spordieetika sihtasutuse juhatuse liige Henn Vallimäe ütles, et Halleri sõnul sattus keelatud aine tema organismi ilmselt teadmatusest. „Sportlane deklareeris kasutatava kanepiõli korrektselt dopingukontrolli vormil ning viitas meile ka koheselt CBD tootele, mida ta kasutas ja kus THC sisaldus on paraku olemas. Ta kinnitas meile, et võttis CBD õli unevaevuste leevendamiseks võistlusvälisel ajal ega osanud arvata, et toote THC kontsentratsioon on lubatud piirmäärast suurem. Meil on tõsiselt alust arvata, et ta tegi vea hooletusest.“

Vallimäe sõnul on Haller olnud igati koostööaldis ning arvestades kergendavaid asjaolusid määrati talle minimaalne võistluskeeld kestusega kolm kuud. „Kui tegu on võistlusväliselt tarbitud keelatud aine kanepiga ja sportlane tõestab, et ta ei kasutanud seda sooritust parandaval eesmärgil ning nõustub läbima võõrutusprogrammi, saab tema võistluskeeldu lühendada ühe kuuni. Haller on alla kirjutanud dopingureegli rikkumise omaksvõtu, sh nõustunud osalema võõrutusprogrammis.“

Haller ise suhtub olukorda kahetsusega. „Kinnitan, et olen alati järginud ausa spordi reegleid ega ole kunagi teadlikult keelatud aineid pruukinud. Saan antud olukorras süüdistada vaid ennast. Olin kursis, et CBD õli, mida tarbisin, on Eestis käsimüügiravimina kättesaadavatest toodetest tugevama kontsentratsiooniga. Küll ei osanud ma aimata, et selle tarbimisega võib kaasneda dopingureeglite rikkumine, sest õlil puudusid psühhoaktiivsed mõjud. Panen kõikidele teistele sportlastele südamele, et nad jälgiksid hoolega, milliseid toidulisandeid kasutavad ja millised on nende koostisosad. Kahetsen siiralt, et olen hooletusest pannud ennast ja kogu Rakvere Tarva meeskonda hooaja otsustavas faasis sellisesse olukorda. Vabandan oma koduklubi, meie fännide ja kogu spordiüldsuse ees.“