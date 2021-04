Dopinguga vahele jäänud Eesti judoka sai Soomes pika võistluskeelu

Mullu 5. novembril informeeriti Sildet positiivsest proovist ning sellest ajast alates on ta kandnud esialgset võistluskeeldu. Soome spordi eetiline keskus (SUEK) tühistas ühtlasi Silde tulemused oktoobrikuiselt Soome meistrivõistlustelt.

"Silde on Eesti kodanik, kes elab ja töötab Soomes. Lisaks on tal kohalik judokalitsents," selgitas Delfile sportlase tausta Eesti antidopingu ja spordieetika sihtasutuse juhatuse liige Henn Vallimäe. "Kuna tal on Eesti pass, võib ta osaleda ka Eesti meistrivõistlustel ning võtta endale Eesti litsentsi. Eesti passi tõttu esindaks ta rahvusvahelistel võistlustel samuti Eestit."