Positiivse dopinguproovi andnud Tarva korvpallur pääses enneaegselt võistluskeelu alt

„Sportlane deklareeris kasutatava kanepiõli korrektselt dopingukontrolli vormil ning viitas meile ka koheselt CBD tootele, mida ta kasutas ja kus THC sisaldus on paraku olemas. Ta kinnitas meile, et võttis CBD õli unevaevuste leevendamiseks võistlusvälisel ajal ega osanud arvata, et toote THC kontsentratsioon on lubatud piirmäärast suurem. Meil on tõsiselt alust arvata, et ta tegi vea hooletusest,“ sõnas Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse juhatuse liige Henn Vallimäe.