Nõmme Kalju treeneritooli Legioni vastu vahetanud Terehhov: tugevatel noortel on võimalus oma klubi eest tippu jõuda

„Mind on väga hästi vastu võetud ja olen juba rolli sisse elanud,“ sõnab 45aastane Terehhov. Kuigi Terehhovi põhiroll on esindusmeeskonna juures, tõstab ta klubi puhul esile ka kvaliteetseid noormängijaid. „Legionil on väga tugev noorteakadeemia ja igal mängijal on võimalus siin tippu jõuda ning mängida oma klubi eest Premium liigas.“

Liiga taseme üle arutledes tunnistab Terehhov, et liiga alumise poole klubide vastu on tippmeeskondadel raskem punkte võtta. „Selles osas solidaarsusmehhanismid töötavad, aga samas ütlen endise mängijana, et vanasti oli profilepingut oluliselt keerulisem teenida. Tänapäeval jõuavad noored selle lepinguni lihtsamalt ja minu arvates pidi minu põlvkond selle nimel palju rohkem vaeva nägema ja pingutama.“

Terehhov saab uue hooaja vältel minna tagasi sünnilinna, sest uueks hooajaks naasis Premium liigasse Pärnu JK Vaprus. „Alati on hea olla tagasi Pärnus ja kodustaadionil. Mul on tõesti väga hea meel, et Pärnu linn on esindatud Premium liigas, ja see peaks nii olema igal aastal! Lahkusin mängijana Pärnust 1996. aastal, kui PJK oli tõusnud kõrgliigasse ja staadion rahvast täis. Loodan, et ühel päeval mängib Pärnu medalitele ning see uus ja ilus staadion on taas rahvast täis, sest Pärnus tõesti armastatakse jalgpalli!“