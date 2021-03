Aivar Pohlak: endise Nõmme Kalju juhatuse liikme abikaasa kasutas FC Elva infoallikat ära ja üritas ohvrit telesaadetesse tirida

Delfi ja Eesti Päevaleht palus Pohlakult intervjuud viimastel nädalatel Eesti spordiavalikkust ja ka laiema ühiskondlik debati algatanud teemadel.

Jalpalliliidul on hetkel käimas kaks distsiplinaaruurimist - Nõmme Kalju tegevust uuritakse seoses juba eluaegse Eesti jalgpallis tegutsemise keelu saanud Getulio Aurelio Fredo juhtumi(te) käsitlemisega ning endist FC Elva treenerit Marek Naarist seoses heade käitumisnormide ja -tavade rikkumisega. Naaris on tunnistanud, et saatis alaealistele tüdrukutele enda alastipilte ning ajas ebasündsat juttu.

Pohlak rääkis intervjuu käigus muu hulgas, kuidas Nõmme Kalju endine turundusjuht Gerli Rosenfeld-Aavik, kes on ühtlasi Kalju endise juhatuse liikme Tanel Aaviku abikaasa, kasutas ära FC Elva juhtumiga seotud infoallikat, eesmärgiga sellega tuld Nõmme Kalju skandaalilt eemale juhtida.

Pohlak rõhutas samas, et ei soovi Rosenfeld-Aaviku välja toomisega pisendada kuidagi FC Elva ekstreeneri Naarise ebakohaste tegude tähendust. "On oluline, et Naarise asi jõudis distsiplinaaruurimiseni," ütles ta.

Delfi ja Eesti Päevaleht võttis ühendust ka Rosenfeld-Aavikuga, kes saatis meile oma vastulause.