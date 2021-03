Uued asjaolud värvisid peenisepilte saatnud treeneri tumekollase kaardi punaseks

Jalgpalliliitu on süüdistatud selles, et 2016. aastal, suhtuti FC Elva treener Marek Naarise juhtumisse liialt leebelt. Tüdrukutele peenisepilte saatnud mees sai jalgpallis tööd jätkata ja ka klubile ei kehtestatud sanktsioone. Alles viimastel päevadel meedias selle teema kohta ilmunud uute artiklite taustal on algatatud distsiplinaarmenetlus.

Senise leebe suhtumise ühe põhjusena nähakse seda, et FC Elva üheks hingeks ja juhatuse liikmeks olev Are Altraja kuulub ka Jalgpalliliidu juhatusse ning on koduses jalgpallis mõjuvõimas mees.