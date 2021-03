Elav legend Luis Suarez lõi karjääri 500. värava

🇺🇾 Luis Suarez has reached 500 career goals tonight with this against Alaves...



🔵 Nacional: 12

🟢Groningen: 15

🔴Ajax: 111

🔴Liverpool: 82

🔴Barcelona: 198

🔴Atletico: 19

🔵Uruguay: 63pic.twitter.com/IjQHphwLUr