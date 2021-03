Kui Mohamed Salah lahkub Liverpoolist, siis asemele tahetakse tuua Luis Suarez

Spanish football La Liga match - Atletico de Madrid and Deportivo Alaves, madrid Foto: Dppi/Oscar Barroso, ZUMAPRESS.com/Scanpix

Liverpooli jalgpallimeeskonna staar Mohamed Salah on vihjanud, et ta võib lähiajal Liverpoolist lahkuda. Enim on teda seostatud Madridi Reali ja FC Barcelonaga.