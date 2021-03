Kuno Tehva avaldas sammud, kuidas Nõmme Kalju kriisist välja tuua

„Viimane nädal on olnud meie klubi jaoks pöördeline, oleme saanud kurva kogemuse ja karmi õppetunni. Nüüd on aeg vaadata enda sisse ja astuda reaalseid samme, et eelmisel nädalal avalikuks tulnud juhtum jääks viimaseks omataoliseks,“ rääkis Nõmme Kalju FC president Kuno Tehva pressiteate vahendusel.