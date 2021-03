Spordipsühholoog Snežana Stoljarova: emotsionaalne väärkohtlemine on spordis osaliselt normaliseeritud

See on huvitav küsimus. Võibolla käib selle juurde see põhimõte, nagu spordis öeldakse: “No pain, no gain.” Selle mõte on, et kui ei ole raske ja valus, ei saa ka tulemust. See on kuidagi üldistatud ka psühholoogilisele ja füüsilisele valule ja ebamugavusele. Ühelt poolt see, et trenniga võib kaasneda ebamugavus ja valu mida tuleks tolereerida on teatud piirini ju täiesti normaalne, aga kusagil on piir. Kui vaatamata vigastusele on sportlane sunnitud sooritust tegema – see on juba väärkohtlemine. Kui rääkida emotsionaalsest väärkohtlemisest, siis võivad survestamine, alandamine ja ähvardamine tunduda asjakohased vahendid selleks, et sportlasest midagi saaks – nii mõeldakse. Mõnikord räägitakse ka sportlase justkui allutamisest, et temast saaks midagi teha. Sellised arusaamad on kahjuks siiani levinud ja need on aluseks ka sellele, et neid praktikaid normaliseeritakse. Õiendamine või kritiseerimine on üks asi, aga pidev karjumine, ähvardamine, verbaalne kiusamine ja alandamine... Arvatakse, et see justkui peakski nii olema, sest see paneb sportlast end soorituseks kokku võtma.