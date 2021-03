Koroona jõudis Levadiasse ja Viljandi Tulevikku, mõlemad klubid on isolatsioonis

Sarnase murega on kimpus ka Viljandi Tulevik, kui klubi teatas, et laupäeval kavas olnud kohtumine JK Welco vastu jääb ära. "Seoses ühe meie esindusmeeskonna mängija antud positiivse koroonaviiruse prooviga on kogu meeskond suunatud 25. veebruarini kohustuslikku eneseisolatsiooni. Selle ajani ei toimu esindusvõistkonna treeninguid ning mõistagi jääb ära laupäeval 20. veebruaril aset leidma pidanud treeningmatš Tartu jalgpalliklubiga Welco. 25. veebruaril annab kogu võistkond uued proovid ning seejärel selgub treeningute edasine korraldus. Ohtu Tuleviku jalgpallikooli õpilaste ega kõrvaliste inimeste tervisele antud positiivne proov kaasa toonud ei ole, samuti ei puuduta see eilses treeningmängus vastaseks olnud Narva Transi võistkonda."