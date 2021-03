Levadia uus nägu. Tulised trennid, mida vürtsitavad sündinud liidrid ja potentsiaalselt liiga parim mängija

FC Flora ja Paide Linnameeskonna jalgpalliklubide ridades võib enne hooaja algust toimuda veel mõni üksik muudatus, Nõmme Kaljus võib vangerdusi olla rohkem. Samal ajal on Levadia värbamisralli lõpetanud. Kui novembris oli neil lepinguga ainult seitse mängijat, siis praeguseks on tiimi toodud veel 12 uut meest ja kontrahti pikendatud mõne vanema olijaga. Levadias on kokku saanud väga kirev seltskond, mis peaks hakkama siinses kõrgliigas kõvasti tooni andma.