Levadia meeskonda tabas ulatuslik koroonapuhang, hooaja algus siiski ohus olla ei tohiks

Tallinnas Meritoni hotellis laagris viibinud Levadia viimasest viirusepuhangust hakkas esimesi teateid tulema möödunud neljapäeval, kui Levadia kaaspeatreener Vladimir Vassiljev avaldas ERR-i venekeelses portaalis , et kahel nakatunud mängijal on kerged sümptomid.

Esmaspäevases Betsafe Live jalgpallipodcastis ütles Levadia abitreener Tarmo Kink, et nakatunuid on juba mitmeid. "Meeskonnal on kolmas isolatsioon poole aasta jooksul. Nii ta kahjuks tänapäeva maailmas on. On palju nakatunuid meeskonna sees ja ka treenerite hulgas," ütles Kink.

"Kuna hooaeg on algamas, siis on lootus, et põeme selle praegu läbi ja see haigus meid enam ei puuduta. Midagi hullu kellelgi pole. Mõnedel on võibolla maitsemeeled ja lõhnataju kadunud, aga palavikke ja suuri tüsistusi pole olnud. Sellest oleme pääsenud, aga eks näha ole, kuidas füüsiline seis on, kui trennid algavad."