Rovanperä kaardilugeja aasta nigelast algusest: meil oli testidega ebaõnne, aga peame vaatama peeglisse

Kui Monte Carlos neljas koht oli mõneti oodatav asjade käik, sest too etapp pole kunagi Rovanperäle sobinud, siis Rootsi rallile läksid soomlased võidumõtetega. Reaalsuses ei saadud sealgi kiirust üles ning lumerallil finišeeriti alles viiendana. „Hooaja algus pole olnud ootuspärane. Põhjuseks on mingil moel valesti läinud testid – või pärast teste tehtud otsused,“ ütles kaardilugeja Halttunen portaalile Rallit.fi.

„Monte Carloks testisime ainult jääl, mistõttu me selle rehviga polnud kuiva ilmaga üldse sõitnud. Kuid ralli oli peamiselt kuiv, mistõttu me ei osanud rehve valida. Hankooki rehvi toimimine tuli ka natuke üllatusena. See on väga erinev ning sellega ei saa sõita nii äärmuslikult kui vanade rehvidega,“ võrdles Halttunen uue rehvitootja toodangut Pirelliga.