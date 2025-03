Eesti spordisõbralikem õpetaja Piret Niglas: kui me lapsi lörtsise ilmaga õue ei saada, siis nad ei teagi, mis on päriselu

Kohtla-Nõmme on kuskil seal, ida pool... Ei ühtegi viita, aga Waze aitab. Kunagine kaevandusalev, elanikke alla tuhande. Aga vaatamisväärsusi leidub, kui oskad otsida. Näiteks kaevandusmuuseum ja Eesti kõige sportlikuma liikumisõpetaja tiitliga pärjatud Piret Niglase suusatund. Muuseumi kohta ei oska ma midagi öelda, kuid tund oli äge. Eelkõige ses mõttes, et lapsed tõesti liikusid, sahmisid ringiratast (kui tehti uisutehnikaharjutusi) või kulgesid nagu Browni osakesed gaasis (kui mängiti saalihokit või pallikulli, suusad all).