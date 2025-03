Ootamatu annetus tähendab, et Esiliiga jalgpalliklubid ikkagi ei jää toetusest ilma

„Selgus, et see raha on määratud otseselt Premium liiga klubidele ja ainult nende nõusolekul saab raha edasi liigutada. Seega on tegemist väga ettearvamatu ja ebakindla rahastusega, aga kuna me koostame eelarveid juba sügisel, siis olime arvestanud, et saame tavapärase toetuse. See oli ikka suur üllatus, et jaanuaris nüüd selline otsus tehti,“ selgitas Reim.