Pohlak leegionäride arvu suurendamisest: mul puudub vajadus tegeleda populistlike lahendustega

Antud reeglimuudatus on saanud nii kiitust kui ka laitust. Eelkõige on aga probleemiks peetud tõsiasja, et reegel kehtestati justkui ootamatult. Mõnede kriitikute hinnangul on see otsus koguni osa Eesti Jalgpalli Liidu presidendivalimiste kampaaniast (presidendiks soovivad kandideerida senine juht Aivar Pohlak ning ka Ragnar Klavan).