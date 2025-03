Susan Külm võitis Otepää IBU Cupil tavadistantsi. „See on natuke uskumatu!“

Külm läbis distantsi ajaga 39.08,5 ja edestas ühe trahvi lasknud norralannat Karoline Erdalit 5,6 sekundiga. Kolmas oli 6,4-sekundilise kaotusega kaks trahvi lasknud prantslanna Camille Bened.

Esimese eestlasena IBU karikal etapivõidu saavutanud Külm tunnistas tund aega pärast võistlust Delfile, et ei saagi veel täpselt aru, millega hakkama sai. Kui ta nägi finišis, et on liidriks tõusnud, ei julgenud ta veel rõõmustada.

„Ei saanudki aru [finišis], et mis toimub... Et kas tõesti lõpuks nüüd on see päev käes, kus saan oma esimese medali kaela ja kohe kuldse. Ma ei julgenud rõõmustada enne, kui kõik tüdrukud, kes võisid mind veel ohustada, olid finišis. See kõik on natuke uskumatu,“ lausus Külm Delfile.

Eestlanna sai informatsiooni, et on liidriks tõusnud, alles viimasel suusaringil. „Enne seda teadsin vaid, et siit peab hea sõit tulema, kui olen neli tiiru puhtalt lasknud. Ühel hetkel hakati aga viimasel ringil rajal karjuma, et oled liider ja on vaja kõvasti panna. Aga aegu ma ei teadnud. Pärast seda polnud rajal enam ühtegi kohta, kus mulle poleks kaasa elatud. Mul polnud ühtegi kohta, kus saanuks alla anda,“ kirjeldas Külm võistluse lõppu.

„Ma ei oska isegi öelda, mis see mulle tähendab, et olen esimene IBU karikal esikoha saanud eestlane. Hetkel on minu jaoks isegi suurem rõhk sellel, et see on minu esimene rahvusvaheline võit ja esimene poodium.“

Erilist rõõmu valmistab Külmale asjaolu, et ta suutis endale tõestada enne järgmise aasta kodust MK-etappi ja ülejärgmise aasta kodust MM-i, et on Otepääl suuteline väga hästi võistlema.

Külm läbis täna lasketiirud üldse kõige kiirema ajaga.

„Minu jaoks oli täna ülioluline kõik tiirud hästi läbida ja et ka sooritus oleks hea. Et ka see, mis ma iga lasu vahel ja ajan teen, oleks korrektne ja kontrollitud. Tiirus ei jäänud mind täna kripeldama ükski sekund,“ rõõmustas Külm.

Suusarajal näitas ta 15. aega (kaotust kiireimale Paula Botet`le 1.55).