DELFI OTEPÄÄL | Indrek Tobreluts: Tuuli peab õppima, kuidas koduvõistluse segajate ja pingetega hakkama saada

Neljapäeval sprindis 14. koha saanud Tomingas lasi täna nelja tiiru peale viis trahvi ja piirdus 18. kohaga. Pärast viimast lasketiiru, mil tuli minna kolmele trahviringile, võttis ta suusarajal käigu ilmselgelt välja. Juba trahviringile läks ta loiu sammuga ning lasi seal endast konkurente mööda.

„Kuna ta viimases tiirus ära käkkis, siis jalutas ta lihtsalt lõpuni. Homme on mass-start ning polnud mõtet energiat rajale jätta,“ selgitas Tobreluts.

Mis viimases tiirus ikkagi juhtus? „Tundus, et ta on millegipärast häiritud. Arvan, et ta ei suutnud fookust hoida. Koduvõistlusel tahad ikka hästi esineda ja ilmselt ta nägi võimalust, sest eespool eksiti. Esimene lask läks kohe napilt alla ja oligi kogu laskerütm natuke häiritud,“ kommenteeris treener.

Kontrast eelmise võistluse ehk MM-iga on ülisuur. Maailma tippkonkurentsis saavutas Tomingas tavadistantsi seitsmenda ja ühisstardi üheksanda koha, palju lahjemas seltskonnas on näidanud aga 14. ja 18. kohta.

„Kui lased ühel võistlusel ühe ja teisel viis trahvi, siis nii ongi... MM-il suutis ta lasta 95%-lise tabavusega, siin oli sprindis tabavus 70% ja täna viimane tiir ebaõnnestus. Selge see, et hooaja põhivõistlus on läbi. Tuled koju, oled natuke puhkerežiimil. Ta pole füüsiliselt sellises konditsioonis nagu MM-il, aga ikkagi piisavalt hea, et võidelda kõrgete kohtade eest. Praegu on see jäänud lasketulemuse taha,“ selgitas Tobreluts.

Aga on ka teine põhjus. „Kodused võistlused on mentaalselt raskemad kui MM. Tiitlivõistlustel ta teab, et see on tähtsaim võistlus. Siin käivad sõbrad-tuttavad ringi, kes tahavad rääkida. Surve tundub tugevam kui väljas võisteldes. Igal juhul on see hea test tuleviku mõttes. Katsume hakkama saada. Võistlusi on küll ja veel. Loodame paremini teha,“ lisas Tobreluts.

Homme on IBU Cupil kavas ühisstardiga sõit. Samasugune etapp on Tehvandil veel ka järgmisel nädalal: kolmapäeval sõidetakse tavadistantsi, reedel sprinti ja laupäeval teatesõite. Publikule on üritus tasuta.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada