Laskesuusatähed kritiseerivad teravalt IBU kalendrireformi. „Mõeldakse vaid telereitingutele ja rahale“

Rahvusvaheline laskesuusatamise liit (IBU) otsustas hooaegadel 2026/27 ja 2028/29 lülitada kalendrisse nn uusaastasõidud, mis on sportlaste seas suurt vastuseisu tekitanud.

Nii Tandrevold kui Samuelsson kuuluvad nende tippsportlaste hulka, kes on avalikult väljendanud muret, et see on liiga suur koormus sportlastele ja ka koondiste abipersonalile.

IBU on muudatust põhjendanud sellega, et huvi talispordi vastu on suurim just aastavahetuse paiku, kuid ka NRK laskesuusaekspert Ola Lunde usub, et kaks aastavahetuse võistlust on sportlastele suur koormus, vahendab NRK.

„Oleksin soovinud, et uusaasta nädalavahetus oleks vaba. Meil on niigi tihe võistlusgraafik ja see tähendab lihtsalt lisakoormust sportlastele ja neid ümbritsevatele meeskondadele,“ ütles sportlaste komitees istuv Samuelsson NRK-le.

Kui tänavusel hooajal oli laskesuusatajatel 23. detsembrist kuni 6. jaanuarini võistluspaus, siis hooaegadel 2026/27 ja 2028/29 korraldatakse Pokljukas aastavahetuse MK-etapid vastavalt 31. detsembrist 3. jaanuarini 2026/27 ja 28.–31. detsembrini 2028/29.

„Ma saan aru, et IBU mõtleb palju telereitingutele ja rahale. Kuid sportlikust vaatenurgast oleme häälestatud negatiivselt,“ lisas Samuelsson.

Sama meelt on ka Tandrevold, kes on samuti IBU sportlaste komitee liige. Tema toob lisaks sportlastele välja ka määrdemeeskonna ülitiheda graafiku.

„Näeme väga selgelt, et jõulude ja aastavahetuse paiku tulevad head telereitingud. Aga mõelge meie määrdemeeskonnale... Seal on hunnik fantastilisi mehi, kellel on fantastilised naised, kes seisavad nende kõrval ja hoolitsevad laste eest terve hooaja,“ märkis Tandrevold.

Norralanna sõnul tähendab kalendrimuudatus, et need hooldemehed jäävad ilma ka aastavahetusest oma pere seltsis.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada