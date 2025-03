DELFI TRONDHEIMIS | Klæbo jahib MM-i kuninglikul distantsil ajaloolist saavutust, Johaug esimest kulda ja Eesti salamisi esikümmet

28-aastane Norra superstaar Johannes Høsflot Klæbo on teinud Trondheimi koduradadel seni puhta töö, võites kuldmedali nii vabatehnikasprindis, 20 km suusavahetusega sõidus, 10 km eraldistardist klassikasõidus, paarissprindis ja teatesõidus.

Laupäeval toimuval 50 km uisumaratonil on Klæbol võimalik teha ajalugu. Kui ta suudab ka seal kuldmedali endale napsata, saab temast ajaloo esimene murdmaasuusataja, kes on ühelt MM-il lahkunud kuue kuldmedaliga. Siinkohal tasub mainida, et enne 2001. aastat mängiti MM-idel välja kuue medalikomplekti asemel viis.