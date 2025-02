Otepää kahevõistluse MK-etapile anti roheline tuli! „Seda võistlust on tegelikult kõigile vaja“

Kui viimastel päevadel olid Otepää MK-etapi kohal lumepuuduse tõttu suured murepilved, siis nüüd said korraldajad tänu positiivsele ilmaprognoosile rahvusvaheliselt alaliidult (FIS) rohelise tule.

„Otepää kahevõistluse MK-etapp toimub! Kahurid on juba staadionil tööle pandud ja töö on alanud!“ hõiskas MK-etapi korralduskomitee juht Ago Markvardt Delfile.

„Seda võistlust on tegelikult kõigile vaja, nii meile, FIS-ile kui ka sportlastele. MK-etappe on sel hooajal vähevõitu olnud, aga MM on kohe ukse taga. Kui Otepääl nüüd ka etappi ei toimuks, siis enne MM-i polekski ühtegi võistlust,“ selgitas endine tippsportlane.