FIS-i kahevõistluse ametnik: Tehvandi hüppemäe suurim väljakutse on tuul

Kõige rohkem mõjutab sportlast küljetuul

Endise kahevõistleja ja Tehvandi Spordikeskuse suusahüppemäe ülema Karl-August Tiirmaa väited ühtivad Grave omadega. „Tehvandi on hea mägi, aga ta on nii kõrgel ja maandumisnõlv on pooleldi õhus. Sportlased natuke kardavad seda, kui on tuuline,“ rääkis Karl-August Tiirmaa. Samas ei ole tema sõnul Otepää juures midagi ohtlikku.

Tiirmaa hinnangul ei sega hüppajat mäe tagant tulev tuul, kuna mets aitab seda takistada. Siiski teeb taganttuul tema sõnul hüppe lühemaks, sest teadupoolest on profihüppajal kergem kaugele hüpata vastutuulega. Paraku on vastutuul aga äkilisem ning muudab vähem kogenud hüppajatele ülesande keerulisemaks. Tiirmaa selgitas, et kuigi vastutuulega võetakse kompensatsioonipunkte maha ja tagantuulega antakse juurde, siis tegelikult selline asjaolu hüppeid eriti ei võrdsusta. Tiirmaa tunnistas aga, et kõige rohkem mõjutab sportlast küljetuul. „Raskem on asendit hoida“, möönis ta.