DELFI VIDEO | Milline on lumeolukord Tehvandil? Sõitsime Ago Markvardtiga läbi Otepää MK võistlusraja

Delfi sõitis teisipäeval koos Otepää MK-etapi korralduskomitee juhi Ago Markvardtiga võistlusraja läbi, et oma silmaga näha, kuidas ettevalmistused suusapeoks kulgevad.

Täies pikkuses 2,5-kilomeetrine rada veel läbitav ei ole, kuid korraldajad on positiivsed, et esmaspäevaks on tänased „mustad“ lõigud valge lumega täidetud.