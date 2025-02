Kõigest eemale läinud Timo Tammemaa elu Jaapanis: pimeduses kobamine, ootamatu roll ja lõputu viisakus

Võrkpallur tõdeb, et tõusva päikese maal meeldib välismaalastele – sealhulgas ka võrkpalluritele – sealse ühiskonna eripära. „Inimesed on ülipositiivsed ja sõbralikud, võrreldes Euroopaga on vahe tuntav. Üksteist toetatakse teistmoodi, see käib ka klubides ja meeskondades toimuva kohta – kui Euroopas pressitakse ja surutakse sind iga nurga alt, siis siin on kõik teisiti. Sulle ei panda mingit ekstra pinget peale. Samas olen ma klubis, kes mängib kõrgliigat teist aastat ja võib-olla tipumeeskondades on asjad teisiti. Meil oodatakse meeskonnalt igal aastal arengut ja sammu edasi, mitte üle oma varju hüppamist. Et viimased aastad on mulle on olnud rasked, siis olen juba mõnda aega tundnud, et tahaksin kõigest eemale, ka geograafilises mõttes. Tahtsin tulla kuskile kaugele, kõigest eemale, olla täitsa eraldi ja teha mingi restart,“ kirjeldab Tammemaa, kes enda sõnul on Jaapanis just sellise koha leidnud.

Jaapani liigas mängimine on olnud Tammemaa üheks unistuseks pikka aega, teine koht oli Venemaa liiga. „Üks nendest on nüüd vähemalt täide läinud. Kõik mängijad, kes Jaapanis kunagi mänginud on, on alati sellest väga positiivselt rääkinud ja olen seetõttu mõelnud, et mis seal taga siis on. Tihti on leegionärid ka siia üsna pikalt pidama jäänud ja eks see näitab ka üht-teist. Ja eks ma nüüd olen sellest aru hakanud saama.“

„Jaapani võrkpalli kohta saab öelda, et palju on mehi, kes pole just kõige pikemad, ent on äga tehnilised ja kiired. Eriti jääb silma vastuvõtt, kus vahel tundub, et ükskõik, kui kõvasti servi lüüa, pallid lihtsalt ei jäägi maha ja serv on perfketselt käes. Sellist asja Euroopas pigem ei näe. Jaapani liiga tase Euroopaga võrdluses on äkki Türgiga umbes samal pulgal.“

Pika karjääri jooksul erinevates Euroopa klubides mänginud Tammemaa kinnitab, et see, kuidas käitutakse vigastuse küüsis mängijatega Euroopas ja kuidas Jaapanis, on kaks erinevat maailma. „Nagu öö ja päev. Olen kindel, et arvestades minu füüsilist ja vaimset olukorda, oleks kõik Euroopa klubid mulle 100-protsendiliselt „ei“ öelnud. Keegi ei viitsiks sellise asjaga riske võtta. See, et ma siia sattusin, on puhtalt horvaadist treeneri Edo Kleini teene. Puhtjuhuslikult oli ta hiljuti läbinud koolituse, kuidas tulla toime sellesama sündroomiga, mis mulle tromboosi tekitas ja ta oskas sellega tegeleda. Nii me manuaalteraapiani jõudsimegi ja siiani see toimib, süda pole uuesti seisma jäänud ega tromboosi tekkinud,“ sõnab ta nüüd juba läbi naeru.

Kui eestlane on meeskonna kõige emotsionaalsem mängija

Võrreldes meeskonna sisekliimat ja platsil toimuvat, on seegi seni kogetuga erinev ja teravaid sõnu ei kuule. „Sellist meest siin pole, kes midagi teravat ütleks, kõik on ülimalt sõbralik. Ainuke, kes siin vahel natukene frustreeritud on või natuke emotsiooni näitab, olen mina!“ tunnistab Saaremaalt pärit mees, kes teda tundvate inimeste jaoks on pigem vaikne eestlane ja selline roll on ootamatu. „See on jah natuke naljakas, sest olen pigem jah ikkagi rahulik ja väga ei prööka. Samas kohati on mu frustratsioon mängus seotud ka sellega, et suviste jamadega kaasnes ka seljadiski probleem, mis hakkas segama ja kui valu pidevalt jalga kiirgab, siis eks see ajab närvi ja mõjutab ka trennis emotsiooni. Aga kokkuvõttes on seltskond äge ja sõbralik nagu kogu siinne ühiskond,“ sõnab sportlane.

Asahikawas asuvasse Vorease kodusaali mahub kaks ja pool tuhat pealtvaatajat, aga meeskond peab kodumänge ka Hokkaido teistes linnades. „Sest siin on reeglid, et osadel mängudel peab saalis olema neli-viis tuhat pealtvaatajat. Sapporos oli kaks mängu järjest pea 5000 inimest. Aga näiteks Tokyos käis meie välismängul 7000 inimest saalis ehk et publikut on kenasti. Kaasa ealmise osas on jaapanlased pigem tagasihoidlikud, ka see tuleneb kultuurilisest eripärast. Kõik nende emotsioonid on kontrollitud ja kõik on viisakas. Sellist asja nagu Euroopas juhtub, et fännid panevad nii-öelda segast või keegi karjub ebaviisakusi, siin ei kohta. Sellise asja ettekujutamine ajab juba naerma, sest see tundub absurdne,“ ütleb ta.

Jaapani inimeste lõputu viisakus