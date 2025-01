Nädal piiri taga: Vennolt ja Kullerkannult Kataris ja Kreekas punktirohked esitused

Poola naiste meistriliigas said Kertu Laak ja Bielsko-Biala Bostiku naiskond viimati 1:3 (19:25, 13:25, 25:18, 16:25) kaotuse Rzeszowilt, eestlanna tõi 12 punkti (+7). Kristiine Miilen ja Radomi Radomka said aga võidurõõmu tunda, alistades 3:0 (25:19, 25:17, 25:22) Bydgoszczi. Miileni arvele jäi 7 punkti (+5). Tabelis on Laagi tööandja 29 silmaga neljandal ja Miileni tööandja 18 punktiga viiendal real.