AASTA VÕRKPALLUR | Vigastused pole murdnud. Robert Täht mängis end Euroopa tippu tagasi

Täht on pikki aastaid olnud Eesti võrkpalli üksi säravamaid mehi, kuid viimased hooajad pole nurgaründajal olnud kerged. Ikka ja jälle on teda saatnud vigastused, peamiselt need, mis on paremat põlve kimbutanud. Nii on Täht käinud aastate jooksul juba viis korda sama põlvega lõikusel.